Si potrebbe dire che questo è l’abbinamento perfetto: la carne di maiale e l’arancia, infatti, sapranno creare un’esplosione di gusto nel vostro palato. Semplici da preparare ma di grande effetto: ecco come cucinare le costolette di maiale all’arancia.

Ingredienti per 4 persone

4 costolette di maiale (circa 800 grammi)

2 arance

50 grammi di burro

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di farina

1/2 gambo di sedano

1/4 di cipolla

1/2 carota

sale e pepe

Preparare gli ingredienti

Lavate le arance, togliete a una la buccia e la pellicina bianca, spremete l’altra. Battete le costolette con il batticarne, salatele e pepatele su entrambi i lati. Sbucciate la cipolla, raschiate e spuntate la carota, togliete i filamenti al sedano. Lavate gli odori, sgocciolateli e tritateli.

Cuocere la carne

Sciogliete il burro in una casseruola e rosolate il trito per circa 4 minuti. Unite le costolette e doratele due minuti per parte. Cospargetele con la farina, succo di arancia e zucchero. Cuocete 15 minuti a fuoco medio. Alzate il fuoco, mescolate e cuocete due minuti. Servite le costolette in un piatto e decorate con gli spicchi di arancia rimasta.

