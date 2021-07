Contro lo spreco alimentare: l’insalata “pulisci-frigo”

Vi è mai capitato di avere della carne avanzata dal giorno prima ma non sapere come riutilizzarla. Quella che vi proponiamo oggi è una ricetta che mira ad eliminare lo spreco alimentare e, quindi, riutilizzare quei cibi che sono nel nostro frigo trasformandoli in un piatto appetitoso e fresco (già che siamo in estate). Ecco come preparare l’insalata “puliscifrigo”.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di avanzi di carne

1 limone non trattato

2 avocado

Maionese o senape

1 cespo di insalata

Una bustina di mandorle o nocciole o pinoli

Sale

Pepe

Olio

Procedimento

Tagliate la carne a disposizione a listarelle sottili, gli avocado a fettine sottili e bagnate con il succo del limone per non farle diventare scure. Tritate le mandorle, potete fare anche il mix di frutta secca. Pulire l’insalata e tagliarla a pezzetti. Preparate una salsina con la maionese o senape, olio sale e pepe, a chi piace si può aggiungere del succo di melograno. In una ciotola unite tutti gli ingredienti insieme alla salsina preparata. Mescolare il tutto e servire.

