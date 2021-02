Un contorno saporito e particolare? Scoprite la nostra ricetta

Osare degli abbinamenti particolari in cucina potrebbe – a volte – avere dei risultati catastrofici… Ma se volete provare una raffinatezza culinaria lasciatevi conquistare da questa ricetta che vi propongo oggi: indivia con mele e pancetta.

Ingredienti

450 grammi di indivia belga

2 piccole mele rosse

1 cucchiaio di olio di oliva

80 grammi di pancetta

1 cucchiaio di aceto di mele o di quello balsamico

30 grammi di uvetta

sale e pepe

mezzo limone

Preparare gli ingredienti

Eliminate le foglie esterne e la parte finale del torsolo dell’indivia, lavatela e poi dividetela in strisce di circa 2,5 centimetri. Lavate le mele, tagliatele a spicchi ed eliminate peduncolo e torsolo. Tagliate la pancetta a dadini di circa un centimetro. Ammorbidite l’uvetta in un bicchiere di acqua tiepida per circa dieci minuti. Spremete il succo di mezzo limone.

Cuocere l’indivia

In un tegame fate rosolare la pancetta con l’olio. Unite indivia, mele e uvetta; insaporite con il succo del limone, sale e pepe. Bagnate con un bicchiere di acqua, coprite e cuocete per 10 minuti. Togliete il coperchio e fate cuocere a fuoco medio per 2-3 minuti. A questo punto unite l’aceto e fate cuocere per altri 2 minuti. Servite ben caldo. Buon appetito.

