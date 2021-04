Come preparare la pasta reale

Avete mai provato la pasta reale? Il nome può ingannare, ma non si tratta di una preparazione complicata, è una ricetta semplice, perfetta per chi dovesse avere voglia di una pasta in brodo per combattere questi ultimi colpi di freddo in una primavera che tarda a sbocciare.

Ingredienti

4 uova

40 grammi di burro

100 grammi di farina

100 grammi di parmigiano

1 limone, solo la buccia grattugiata

noce moscata

cannella

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola, aggiungere il parmigiano e sbattere per bene; aggiungete il burro fuso non troppo caldo, la farina e la buccia del limone grattugiata. Regolate con un pizzico di sale e, a piacere, la noce moscata e la cannella.

Rivestite una teglia con della carta da forno e spalmate sopra il composto ottenuto. Infornare a 180 gradi per pochi minuti, fino a quando la pasta non si staccherà facilmente dalla carta forno, ma attenzione a non farla seccare troppo.

Togliete dal forno e lasciate raffreddare. A questo punto potrete tagliare a piccoli dadini la vostra pasta reale, pronta per tuffarsi nel brodo che avrete preparato.

