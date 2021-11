Manca meno di un mese al Natale e, come da tradizione, nella mia casa si iniziano a preparare i tortellini che saranno serviti per il pranzo di questa importate festa. Ma come fare la pasta a mano? Vi regalo la ricetta che mi ha insegnato la mia nonna.

Ingredienti

4 uova

400 grammi di farina

sale fino

Procedimento

Abbiamo indicato queste quantità per gli ingredienti, ma si possono aumentare o diminuire a seconda della quantità di pasta di cui avete bisogno. Considerate che le quantità sono 100 grammi di farina per ogni uovo che utilizzerete.

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia. Rompete le uova al centro e aggiungete un pizzico di sale. Sbattete leggermente le uova con una forchetta, poi sarà il momento di mettere le mani in pasta… letteralmente.

Con la punta delle dita, iniziate a incorporare le uova con la farina. Quando sarà ben amalgamata, dovrete iniziare a lavorare la pasta più vigorosamente, infarinando ogni tanto la spianatoia. Di tanto in tanto, allungate la pasta, ripiegatela su se stessa e continuate a lavorare. Dopo averla lavorata per almeno quindici minuti, raccoglietela a palla, cospargetela con un po’ di farina e lasciatela riposare per almeno 15 minuti, coperta con un panno.

