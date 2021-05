Come cucinare le “finte” tagliatelle in umido

Le “finte” tagliatelle in umido sono una ricetta che proviene dalla raccolta di ricette di mia nonna. Un piatto povero, con ingredienti semplici, che molto spesso provenivano dal suo orto e dal suo pollaio. Scopriamo insieme come preparare questo piatto.

Ingredienti

6 uova

mezza cipolla

6 pomodori maturi

sale e pepe

olio extravergine di oliva

qualche foglia di basilico

2 cucchiai di parmigiano

mezzo bicchiere di latte

Procedimento

Le “finte” tagliatelle in umido altro non sono che una frittata tagliata a listarelle che poi vengono immerse in un delizioso sughetto di pomodoro, aromatizzato con del basilico. In un tegame mettete un filo di olio, aggiungete la cipolla tagliata a velo e un pizzico di peperoncino. Fate soffriggere leggermente, senza far bruciare la cipolla, poi aggiungete i pomodori, lavati e tagliati a piccoli pezzi. Fate cuocere fino a che non si saranno ammorbiditi, poi regolate di sale. Aggiungete un po’ di acqua, circa mezzo bicchiere, coprite con un coperchio e fate bollire per alcuni minuti; aggiungete le foglioline di basilico e fate bollire ancora. Se necessario potete aggiungere altra acqua. Attenzione: il vostro sughetto non dovrà essere troppo liquido, ma neanche troppo “stretto”. Con un mixer a immersione frullate il tutto, in modo da ottenere una salsa omogenea. Spegnete e lasciate da parte.

Successivamente, in una ciotola, rompete le uova, regolate di sale e pepe, e mescolate con una forchetta. Aggiungete il latte e il parmigiano e mescolate con cura per evitare grumi. In una padellina antiaderente, fate scaldare un giro di olio, mettete un terzo del composto e fatelo cuocere. Quando noterete che la parte sotto sarà bene rappresa, con un piatto aiutatevi a girare la vostra frittatina e lasciate cuocere sull’altro lato. Procedete così fino a che non avrete finito il composto di uova. Solitamente, io faccio tre frittatine sottili.

Una volta che le vostre frittatine saranno pronte, tagliatele a listarelle. Portate nuovamente sul fuoco il vostro sughetto, aggiungete le vostre tagliatelle “finte” e lasciate insaporire per qualche minuto. Potete servire ben caldo o tiepido. Buon appetito.

