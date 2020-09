Cestini di parmigiano con rucola e bresaola: una ricetta per salutare l’estate

Sfortunatamente la bella stagione sta volgendo al termine. Per i lunghi e rigidi mesi invernali avremo nostalgia di quei bei piatti freddi e colorati che l’estate ci ha permesso di portare in tavola. Ecco perché oggi vi proponiamo una ricetta, facile, leggera e sfiziosa per salutare – un arrivederci, non un addio – l’estate. Ecco come preparare i cestini di parmigiano con rucola e bresaola.

Ingredienti per 4 cestini

120 grammi di parmigiano

80 grammi di rucola

80 grammi di bresaola

sale

olio

Procedimento

In una padellina antiaderente ben calda spargere circa due cucchiai di parmigiano. Lasciate che il formaggio si fonda e formi un cerchio. Non importa se i bordi non saranno regolari, questo renderà i vostri cestini più originali. Con una spatola staccate il parmigiano dalla padella e adagiatelo sul fondo di un bicchiere. In poco tempo si solidificherà e il vostro cestino sarà pronto.

Lavate la rucola con attenzione, lasciatela asciugare e poi tagliatela. Trasferite in una ciotola e condite con sale e olio e, a chi piace, con una spruzzata di limone. Prendete la bresaola e tagliatela a listarelle. Unite alla rucola e mescolate.

A questo punto riempite con la rucola e la bresaola i cestini di parmigiano. Decorate con una sottilissima fettina di limone. Buon appetito.

