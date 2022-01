I brutti ma buoni: scoprite la ricetta della mia nonna

Conoscete i brutti ma buoni? Sono dei biscotti buonissimi, in genere contengono frutta secca e uvetta. Di versioni, penso si possa dire senza paura di essere smentiti, ne esistono tante quante le stelle del cielo. Questa che vi propongo oggi è la ricetta che la mia nonna preparava a tutti i suoi nipoti.

Ingredienti

150 grammi di mandorle

50 grammi di uvetta

3 albumi

40 grammi di zucchero

per l’esterno a piacere dei cereali in fiocchi

Procedimento

Tostate le mandorle in una padella antiaderente. Dividetele in tre: due terzi dovranno essere tritate finemente con il mixer; la parte rimanente in maniera più grossolana. Montate a neve ferma gli albumi, unite poco alla volta lo zucchero e incorporate le mandorle in polvere. Aggiungete l’uvetta che avrete precedentemente ammollato in acqua tiepida per almeno 20 minuti e strizzato bene.

Preparate una teglia, ricoprite con della carta da forno. Con l’aiuto di un cucchiaio formate delle “palline”. A questo punto potete optare per due versioni: o passarli nelle mandorle tritate grossolanamente o nei cereali. Dopo averli adagiati nella teglia, schiacciateli leggermente. Cuocete in forno già caldo, a circa 150-160 gradi, per venti minuti. Una volta freddi potete spolverare con zucchero a velo o servirli così come sono.

