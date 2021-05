Avocado e salmone: l’accoppiata perfetta per una pasta estiva

Salmone e avocado, l’accoppiata perfetta per una gustosa pasta estiva! Facile da realizzare, da preparare anche qualche ora prima di servirla, questa insalata di pasta è l’ideale per chi non vuole rinunciare a un primo piatto, ma preferisce mangiare qualcosa di fresco. Un abbinamento sano e gustoso, ottimo anche per un pranzo in ufficio.

Ingredienti

300 grammi di pasta corta

olio extravergine di oliva

200 grammi di salmone affumicato

1 avocado maturo

sale e pepe

mezzo limone

Procedimento

Portate a ebollizione abbondante acqua salata. Nel frattempo, in una ciotola capiente preparate il salmone tagliato a pezzettini, l’avocado sbucciato e tagliato a cubetti. Condite con sale, un pizzico di pepe e alcune gocce di succo di limone per non far annerire l’avocado.

Fate cuocere la pasta, avendo cura di non farla cuocere troppo. Conditela con dell’olio in modo che non si incolli e lasciatela raffreddare, avendo cura di mescolare spesso. Una volta che sarà fredda, aggiungete il condimento che avete preparato precedentemente e lasciate riposare in frigo per un’oretta. Buon appetito.

