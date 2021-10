Avete un caminetto? Provate a cucinare le patate in questo modo

Avete un caminetto in casa? Lo avete già acceso per contrastare i primi freddi? Allora provate questa ricetta con le patate, da cuocere al cartoccio sotto la brace. Veramente deliziose.

Ingredienti

4 grosse patate possibilmente di forma allungata

200 gr di salsiccia

30 gr di funghi secchi

50 gr di burro

1 cucchiaiata di prezzemolo tritato insieme a uno spicchio di aglio

1 uovo

noce moscata

sale e pepe

Procedimento

Lavate le patate, asciugatele e cuocetele in forno per 45 minuti. Tagliate la calotta superiore di ognuna senza sbucciarla. Scavate la polpa, lasciandone circa un centimetro e tritatela. Cuocete la salsiccia in 30 grammi di burro, unite i funghi ammollati e tritati, sale, pepe e noce moscata.

Mescolate al composto la polpa delle patate, il trito del prezzemolo e un tuorlo. Mescolate bene ed usatelo per riempire le patate. Cospargete la superficie con fiocchetti di burro. Avvolgete le patate nella carta argentata e mettetele a cuocere sotto la brace del camino. In alternativa, possono essere cotte anche in forno. All’ultimo minuto, aprite il cartoccio, appoggiate su ogni patata il relativo coperchio. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.