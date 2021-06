Arancia e broccoletti: nel piatto con la lonza di maiale

Volete un secondo piatto sfizioso? Facile da preparare vi farà fare un figurone con i vostri commensali. Ecco come preparare la lonza di maiale con broccoletti e arancia.

Ingredienti per 6

lonza 800 g

arance 4

senape in grani 2 cucchiai

patate 3

cime di broccoletti 100 g

besciamella 200 ml

fontina 100 g

burro 40 g

Procedimento

Sbucciate le patate, lavatele e asciugatele. Mettetele in un cestello per la cottura a vapore, cuocetele 20 minuti, tagliatele a rondelle. Mescolate besciamella e fontina grattugiata, fatela fondere. Suddividetela in 6 cocotte, immergete man mano le patate, unite un cucchiaino di burro. Passatele 10 minuti sotto il grill. Cuocete intanto al vapore anche le cime di broccoletti per 10 minuti.

Riscaldate il forno a 170°. Lavate e asciugate le arance, grattugiate la scorza di 1 arancia. Spremetele, passate il succo al colino. Massaggiate la lonza con la senape, sistematela in una pirofila. Cospargetela con il succo di arancia. Unite il burro rimasto, la scorza grattugiata e sale. lnfornatela 30 minuti, lasciatela intiepidire. Affettate la lonza all’arancia, servitela con le patate gratinate e i broccoletti. Buon appetito.

