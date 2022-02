A chi non piace fare l’aperitivo? Salatini sfiziosi, patatine fritte, rustici, golose torte salate e perché no, anche qualche grissino magari aromatizzato con delle erbe che possiamo raccogliere nel nostro giardino. Prepararli in casa è più facile di quanto pensiate, infatti, bastano pochi ingredienti e stupirete i vostri commensali. Ecco la ricetta dei grissini di pasta sfoglia alle erbe aromatiche.

Ingredienti:

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare

un rametto di rosmarino

maggiorana

timo

parmigiano reggiano

Procedimento

Questa ricetta è di facile preparazione ed economica. Non vi farà trascorrere ore ai fornelli, ma il risultato è assicurato. Inoltre, è anche un’ottima alternativa per la merenda dei vostri bambini.

Srotolate sul piano di lavoro la pasta sfoglia. Dividetela in tante striscioline di eguale larghezza, considerate circa uno o due centimetri.

Inumidite leggermente con pochissima acqua. Spolverizzate le striscioline con il rosmarino o il timo o la maggiorana. a questo punto prendete le estremità e arrotolatele come a formare un grande fusillo. Disponete i vostri grissini su una placca rivestita con carta da forno e cuocete in forno fino a quando non risulteranno ben dorati.

Questo procedimento vi permette di creare grissini aromatizzati secondo il vostro gusto. Un’alternativa? Invece delle erbe aromatiche, distribuite sulla superficie della pasta sfoglia un po’ di parmigiano grattugiato e procedete come sopra. Per chi ama i sapori più forti è possibile utilizzare anche del pecorino.

