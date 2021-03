Ecco pronto il nostro antipasto con gamberi e fagioli. Facile, veloce ed anche buono e salutare.

Questo piatto è ideale sia come antipasto, sia come piatto unico estivo, specialmente quando il tempo a disposizione per cucinare è poco. Per dare un tocco in più, potete di aggiungere all’antipasto di gamberetti e fagioli alcune fette di cipolla rossa.