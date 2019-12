LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019, 19:03, IN TERRIS



Nuovo attacco alla religione: locandine blasfeme davanti al Macro

In una nota il museo ha comunicato che "si dissocia dal messaggio del poster" che è stato rimosso

on c'è pace per la religione. A meno di dieci giorni dal Natale, festa cristiana che celebra la venuta di Gesù Cristo, fuori dal museo Macro è stato esposto un poster in cui è rappresentato Gesù con un'evidente erezione davanti a un bambino inginocchiato e la scritta "Ecce homo erectus". Il caso è stato segnalato sul suo profilo Facebook da Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale del Lazio: "È di una vergogna inaudita – dice Ghera a proposito del manifesto - [...]. È inaccettabile che roba del genere venga esposta al pubblico, in un museo importante della città – peraltro con fondi pubblici e frequentato anche da famiglie" denuncia Ghera, che chiede di far rimuovere urgentemente la locandina blasfema, indegna e offensiva non solo dei cristiani ma anche di Roma".

La nota del Macro

Stando a quanto riporta Giornalettismo, l'ufficio stampa dell’Azienda Speciale Palaexpo, l'ente strumentale della città di Roma che gestisce il Macro, ha diramato un comunicato con il quale definisce il manifesto portatore di "un messaggio inequivocabilmente blasfemo": "L’Azienda Speciale Palaexpo, azienda che per sua missione promuove ogni giorno la cultura e il rispetto critico della libertà artistica e di espressione si dissocia dal messaggio del manifesto e comunica che lo stesso è stato rimosso" si legge nella nota.

I precedenti

Le locandine blasfeme erano già state oggetto di polemica in passato quando, nell'estate di due anni fa, erano apparse sulle pensiline delle fermate Atac. Allora, come ora, si trattava di cartelloni pubblicitari in cui i simboli cristiani erano associati a chiari riferimenti sessuali. In quel caso, come riporta Romatoday, dopo le indagini della agenti della Digos della Questura di Roma, la Polizia denunciò un giovane 28enne romano operante nella street art. Il suo nome è Hogre, con un passato nel settore pubblicitario che, proprio in un'intervista a Romatoday, confessò di avere aderito al movimento subvertising. Il giovane romano fu denunciato per "offese a una confessione mediante vilipendio" e "affissione abusiva di manifesti".

