UNIVERSITÃ€ DELLA S. CROCE

UNIVERSITÀ DELLA S. CROCE

Libertà di espressione e fake news

Si conclude il seminario che ha riunito 400 professionisti della comunicazione di tutto il mondo

on il saluto del prelato dell'Opus Dei e Gran cancelliere dell'Università, mons. Fernando Ocariz, si conclude oggi l'XI Seminario professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa al quale hanno preso parte presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma circa 400 tra professionisti della comunicazione, direttori e responsabili di uffici stampa di Diocesi, Conferenze episcopali ed altre realtà ecclesiali, docenti universitari e giornalisti di ogni parte del mondo.

L’appuntamento biennale viene organizzato dalla Facoltà di Comunicazione. Quest'anno al centro dei lavori, dal titolo "Dialogo, rispetto e libertà di espressione nella sfera pubblica", anche le tematiche attuali della post-verità e delle fake news. Mercoledì i partecipanti hanno assistito all'udienza del S. Padre in piazza S. Pietro che ha rivolto un saluto ai convegnisti.

Tra i relatori di questa edizione del Seminario, Richard R. John, della Columbia Journalism School (New York), Juan Pablo Cannata, dell'Universidad Austral (Argentina), Walter Quattrociocchi, della Ca' Foscari (Venezia), l'Arcivescovo Primate d'Irlanda Eamon Martin, Margaret Somerville, dell'University of Notre Dame (Australia), Chiara Giaccardi, dell'Università Cattolica (Milano) e Steve William Fuller, dell'University of Warwick (Regno Unito).