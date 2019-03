MARTEDÌ 05 MARZO 2019, 17:31, IN TERRIS



L'invito del Papa a pregare per i cristiani perseguitati

Il videomessaggio per le intenzioni di marzo realizzato in collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soffre

intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di marzo è dedicata ai cristiani che soffrono a causa della propria fede, come annuncia lo stesso Pontefice in un video prodotto dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa in collaborazione con la Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.

"Perseguitati perché dicono la verità"

"Forse sembrerà difficile da credere - esordisce il Santo Padre nel videomessaggio - ma oggi ci sono più martiri che nei primi secoli. Sono perseguitati perché dicono la verità e annunciano Gesù Cristo a questa società". Come documentato anche dal recente Rapporto Acs sulla libertà religiosa nel mondo, in molte parti del mondo farsi il segno della croce, andare a messa la domenica o recitare il rosario significa rischiare la propria vita, essere assassinati, lapidati o finire in campi di lavoro forzato. "Questo avviene – nota il Papa - in particolare laddove la libertà religiosa non è garantita. Ma anche in Paesi che in teoria e sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani".

La religione più perseguitata del mondo

Il 2019 - ricorda Acs Italia - è iniziato con un attentato durante una Messa nella cattedrale di Jolo, nelle Filippine, che è costato la vita a 23 persone. L'anno scorso nel mondo sono stati assassinati 40 missionari, 35 dei quali erano sacerdoti, come Blaise Mada e Célestine Ngoumbango massacrati il 15 novembre insieme a 80 fedeli nel campo profughi di Alindao. Non bisogna poi dimenticare - continua la nota di Acs - Asia Bibi, la madre pachistana che è stata condannata a morte con l'accusa di blasfemia e che è stata liberata dal carcere solo dopo 9 anni. Si stima che oltre 25 cristiani siano attualmente in carcere in Pakistan con le stesse accuse. Si ricordano quindi i cristiani copti in Egitto che soffrono persecuzione. Indelebili sono le immagini dei 21 egiziani decapitati in Libia nel 2015. Ma non mancano altri episodi ignorati dall’opinione pubblica, come l'uccisione di pellegrini copti in due attacchi a Minya avvenuti nel 2017 e nel 2018. Vi sono - prosegue la Fondazione - migliaia di casi di persecuzione e discriminazione che passano inosservati perché non vengono segnalati dai media. Secondo il Rapporto Acs sulla libertà religiosa nel mondo, il Cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo. Questo fondamentale diritto umano è gravemente minacciato in 38 Paesi; 21 dei quali sono addirittura classificati come paesi in cui si verifica la persecuzione. Acs è grata al Santo Padre per il suo messaggio e in questo mese di marzo si unisce in particolar modo a lui pregando per questa particolare intenzione. "Preghiamo per le comunità cristiane, in particolare quelle che sono perseguitate, perché sentano la vicinanza di Cristo e perché i loro diritti siano riconosciuti".

