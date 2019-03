MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019, 12:50, IN TERRIS



LORETO

Il 25 marzo Bergoglio firma l'Esortazione rivolta ai giovani

"Vive Cristo, esperanza nuestra" è l'incipit del testo originiale in spagnolo

ANGELA ROSSI

"V

ive Cristo, esperanza nuestra". E' questo l'incipit del testo originale in spagnolo dell'esortazione apostolica post-sinodale in forma di lettera ai giovani che Papa Francesco firmerà il prossimo 25 marzo, Solennità dell'Annunciazione del Signore, durante la sua visita al Santuario mariano di Loreto. La notizia è stata diffusa oggi dalla Sala Stampa Vaticana che ha sottolineato che il Papa "intende con questo gesto affidare alla Vergine Maria il documento che suggella i lavori del Sinodo dei Vescovi tenutosi in Vaticano, dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". Il testo dell’Esortazione verrà pubblicato successivamente alla firma del 25 marzo e presentato, come avviene di consueto per un documento magisteriale, durante una Conferenza Stampa presso la Sala Stampa della Santa Sede, “di cui saranno dati i dettagli nei prossimi giorni”, si legge ancora nel comunicato.

Il programma della visita a Loreto

L'arrivo nella cittadina marchigiana è prevista per le nove del mattino. L'elicottero atterrerà presso il centro giovanile "Giovanni Paolo II", in località Montorso. Ad accogliere il Papa l'arcivescovo prelato di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, il sindaco di Loreto, Paolo Nicoletti. Successivamente ci sarà il trasferimento al Santuario, dove il Pontefice presiederà la Santa Messa. Al termine della celebrazione ci sarà la firma dell'esortazione apostolica. Dopo aver salutato la Comunità dei Frati Cappuccini, incontrerà gli ammalati e uscirà sul sagrato per incontrare i fedeli. Alle 12.30 è previsto il pranzo con i vescovi e successivamente il ritorno in località Montorso dove ci sarà l'elicottero che riporterà il Pontefice in Vaticano.

