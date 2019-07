VENERDÌ 19 LUGLIO 2019, 11:00, IN TERRIS



PICCOLI SVANTAGGIATI

L'app per i bambini non udenti migliora la sua offerta

StorySign amplia i suoi contenuti a disposizione dei 32 milioni di minori privi di udito

GIUSEPPE CHINA

N

egli ultimi mesi il colosso della tecnologia Huawei è stato al centro del dibattito internazionale per questioni legate alla sicurezza. In pochi, invece, conoscono l'operato dell'azienda cinese a favore di una particolare categoria di bambini disagiati: i non udenti. La sua app StorySign, che permette di far fruire ai 32 milioni di piccoli più sfortunati il meraviglioso mondo dei libri, ha aggiunto altri classici fra quelli già disponibili. Le nuove opere che si aggiungono a Tre Piccoli Coniglietti di Beatrix Potter sono Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il Tuo amico Spotty di Eric Hill. Tutte le storie dei libri su StorySign sono raccontate da Star, l'avatar animato sviluppato in partnership con Aardman Animation e con il supporto degli esperti della comunità sorda europea.

Le reazioni all'iniziativa

L'impegno di Huawei per la comunità dei non udenti si attua anche "attraverso una donazione di 500.000 dollari all'Unione Europea Sordi, per finanziare numerosi progetti che vedranno vita nel 2019 in tutta Europa". "Huawei sta utilizzando la potenza dell'Intelligenza Artificiale per migliorare la vita dei bambini sordi, offrendo un contributo concreto alle famiglie di tutta Europa attraverso l'applicazione StorySign. Grazie anche alla donazione, saremo in grado di dare vita a numerosi progetti per la comunità sorda, anche in Italia", dice Mark Wheatley, Executive Director dell'Unione Europea Sordi. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi utilizzi della nostra tecnologia per rendere il mondo un posto migliore. Ci impegneremo per fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di godersi il momento della storia della buonanotte", sottolinea Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

Come funziona l'applicazione

Utilizzare StorySign è semplicissimo: basta inquadrare con il dispositivo il libro desiderato tra quelli disponibili nell’app perché Star, il simpatico avatar che accompagna l’intera lettura, cominci a tradurre in Lingua dei Segni le pagine, garantendo un’esperienza unica. L’app è gratuita e disponibile per tutti i dispositivi Android su Play Store.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it