Zelensky: “L’Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi con la Russia”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha la capacità di raggiungere i propri obiettivi nel conflitto con la Russia e ha denunciato che l’esercito russo ha lanciato circa 700 bombe aeree guidate e oltre 100 droni Shahed sull’Ucraina nell’ultima settimana. Zelensky ha inoltre chiesto ai partner internazionali di rafforzare le forze ucraine con sistemi di difesa aerea di qualità, sottolineando che tali azioni possono salvare vite umane.

Zelensky: “L’Ucraina ha la forza per raggiungere i suoi obiettivi”

L’Ucraina può ha raggiungere i suoi obiettivi nel conflitto con la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo una conversazione con il capo delle forze armate, Oleksandr Syrsky. Lo riferisce il sito web del suo Ufficio, come riportano i media nazionali. Zelensky ha parlato con Sirsky delle “nostre azioni, sia ora che nel prossimo futuro”. Il presidente ha sottolineato che la 25esima Brigata separata aviotrasportata Sicheslav, che combatte in direzione di Pokrovsk, e la 95esima Brigata separata aviotrasportata d’assalto, che combatte in direzione di Toretsk, sono state “estremamente efficaci… durante questa settimana e molte altre settimane di questa guerra”. Ed ha anche menzionato il nono Reparto dell’intelligence del ministero della Difesa per la “capacità di tiro a distanza di quasi 1.800 chilometri dal nostro confine”. “L’Ucraina ha la forza per raggiungere i suoi obiettivi. Sono grato a tutti coloro che ci forniscono la loro forza”, ha affermato.

700 bombe e 100 droni sull’Ucraina in una settimana

“L’esercito russo ha attaccato l’Ucraina con circa 700 bombe aeree guidate e oltre 100 droni solo questa settimana”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Facebook. “Circa 700 bombe aeree guidate e oltre 100 Shahed hanno preso di mira l’Ucraina solo questa settimana. Il nostro popolo soffre ogni giorno del terrore russo e merita una protezione equa e affidabile. Questa può essere garantita con sufficienti capacità a lungo raggio e sistemi di difesa aerea di qualità. Ogni decisione concreta dei nostri partner di rafforzare le nostre forze può salvare delle vite”, ha detto Zelensky.

Fonte: Ansa