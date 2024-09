Zelensky: “La Russia ha attaccato veicoli della Croce Rossa”

Tre operatori umanitari uccisi nell’ambito di un attacco russo. È quanto riferito dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, commentando quanto accaduto nella regione del Donetsk, parlando inoltre di almeno due persone ferite. A confermare i dati è la Croce Rossa Internazionale, la quale ha comunicato che gli operatori uccisi appartenevano al team attivo in territorio ucraino. Ancora una volta, la guerra non guarda nemmeno a chi agisce per lenire le ferite di chi soffre.

Zelensky: “Uccisi tre operatori della Croce Rossa”

“Un altro crimine di guerra. Oggi l’occupante ha attaccato veicoli della Croce Rossa Internazionale in missione umanitaria nella regione del Donetsk”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “Al momento sappiamo che due persone ferite stanno ricevendo cure. Sfortunatamente tre persone sono state uccise in questo attacco russo”, aggiunge.

Fonte: Ansa