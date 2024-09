Zelensky: “Ho un piano, voglio condividerlo con gli Usa”

"Siamo più vicini alla fine della guerra", ha detto il presidente ucraino in un'intervista andata in onda su Rai 1 e registrata dal Teha Forum di Cernobbio

Un piano per far avvicinare la fine della guerra iniziata il 24 ottobre 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo ha annunciato a Rai 1 il Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha detto che intendo condividere il piano con l’attuale inquilino della Casa bianca Joe Biden e i due concorrenti allo Studio ovale Kamala Harris e Donald Trump. “Si tratta non solo di armi, ma anche di questioni importanti globali”, ha detto Zelensky, ” se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare la guerra alle condizioni diplomatiche”.

Fine della guerra

“Siamo più vicini alla fine della guerra rispetto alla situazione in cui ci eravamo trovati all’inizio”: così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista andata in onda su Rai 1 e registrata dal Teha Forum di Cernobbio. “Con questi passi, con la convinzione, con le conferenze di ricostruzione e con accordi concreti, rafforziamo l’economia e avviciniamo la fine della guerra – ha aggiunto -. Oggi con Giorgia Meloni abbiamo parlato dei preparativi della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina. Ad oggi non abbiamo problemi con l’Italia e nelle relazioni con l’Italia”.

Il piano

“Ho preparato un piano e voglio condividerlo con il presidente vigente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall’America. Spero che avrò occasione di far vedere questo piano a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un feedback e un riscontro. Noi vogliamo delle garanzie“: così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista andata in onda su Rai 1 e registrata a Cernobbio a margine del Teha Forum. “Al momento non abbiamo condiviso niente. Il primo contatto ci sarà con Biden. Si tratta – ha spiegato – non solo di armi, ma anche di questioni importanti globali”. Insomma, “parliamo – ha concluso il presidente ucraino – di un pacchetto concreto di difesa. E se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare la guerra alle condizioni diplomatiche”.

Fonte Ansa