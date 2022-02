Zelensky firma la richiesta di adesione all’Unione europea

Sui social sono stati diffusi il testo della richiesta ufficiale di adesione accelerata dell’Ucraina all’Unione europea e il momento della firma del documento da parte del presidente Volodymyr Zelensky.

Michel

Intervistato nel corso della mattinata da alcuni media europei, tra cui Ansa, in merito al tema dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel aveva risposto che “la Commissione europea dovrà prendere una posizione ufficiale” e “anche il Consiglio europeo dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”.

Borrell

L’adesione dell’Ucraina all’Ue nell’immediato “non è in agenda”, aveva affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell, prima del consiglio straordinario sulla Difese in videoconferenza. “Dobbiamo dare una risposta per le prossime ore, non per i prossimi anni”, ha spiega Borrell, aggiungendo che “l’Ucraina ha una chiara prospettiva europea“, ma ora è il momento di “lottare contro un’aggressione”.

