Zelensky atteso a Roma: la pace è il tema chiave

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a sbarcare nuovamente a Roma, dove è atteso da una serie di importanti incontri diplomatici. Tuttavia, secondo Bloomberg, Zelensky arriverà nella Capitale con una nuova predisposizione all’apertura per risolvere il conflitto in Ucraina, nonostante le ultime dichiarazioni abbiano sostanzialmente ribadito la posizione granitica assunta fin dall’inizio delle ostilità con la Russia. Il presidente, scrive il sito americano, sarebbe disposto a una maggiore flessibilità per accelerare il processo di pace.

Bloomberg: “Zelensky pronto a maggiore flessibilità”

Il leader ucraino pubblicamente ha rafforzato le principali richieste di Kiev per porre fine alla guerra escludendo “contrattazioni” sulla sovranità o sul territorio ucraino. Ma allo stesso tempo, nota Bloomberg, i funzionari ucraini hanno chiarito che sono pronti ad ammettere che la guerra deve finire. Gli alleati dell’Ucraina stanno percependo che Volodymyr Zelensky potrebbe essere pronto ad adottare un approccio più flessibile nell’esaminare i modi per contribuire a porre fine alla guerra contro la Russia. Lo scrive Bloomberg citando funzionari vicini alla Nato.

Il ruolo dei funzionari

La visita a Roma

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso nella giornata di domani a Roma, dove incontrerà la premier Giorgia Meloni. Lo si apprende da fonti informate. Il Vaticano ha annunciato che Zelensky sarà ricevuto in udienza dal Papa venerdì mattina.

Zelensky dal Papa

Papa Francesco riceverà in udienza venerdì mattina in Vaticano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede. L’appuntamento al Palazzo apostolico è fissato alle 9.30. È la terza volta che il Papa e Zelensky si incontrano, dopo l’udienza in Vaticano del 13 maggio 2023, e dopo l’incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Subito prima dell’udienza a Zelensky, il Pontefice riceverà venerdì anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. L’incontro è fissato per le ore 9.00.

Fonte: Ansa