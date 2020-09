Von der Leyen “Questo è il momento dell’Unione Europea”

Unione Europea: 37% del Recovery Fund per il Green deal, il 30% dai Green bond

“La missione del Green Deal comporta molto di più che un taglio di emissioni, si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Dobbiamo cambiare il modo in cui trattiamo la natura. E’ per questo che il 37% di Next Generation EU (Recovery Fund) sarà speso per i nostri obiettivi del Green deal” ha continuato la presidente della Commissione europea.