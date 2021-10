La visita del presidente USA a Draghi

Il presidente americano Joe Biden è arrivato a Palazzo Chigi per un colloquio bilaterale con il premier Mario Draghi a margine del G20. I due leader sono accompagnati dalle first lady, Jill Biden e Serena Draghi, che hanno in programma un incontro per un tè. Il picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello, nel cortile del palazzo del governo, accoglierà gli ospiti con gli inni nazionali. Al termine dell’incontro non sono previste dichiarazioni alla stampa.

Notizia in aggiornamento

