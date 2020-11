Terrore a Vienna, sparatoria davanti alla sinagoga

La Polizia austriaca riferisce di un morto e diversi feriti, l'attentatore sarebbe in fuga: massiccia operazione in corso

Almeno un morto e diversi feriti, secondo quanto riferito dai media austriaci, davanti alla sinagoga di Seitenstettengasse, a Vienna. La Polizia ha confermato, per il momento, che un intervento è in corso e che l’attentatore sarebbe ancora in fuga. La comunità ebraica ha immediatamente diffuso un comunicato, invitando i cittadini ebraici a non lasciare le proprie abitazioni.

In aggiornamento

