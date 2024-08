Via alle Paralimpiadi: l’applauso di Mattarella agli atleti

Il Presidente della Repubblica a Parigi per l'apertura dei Giochi Paralimpici. Lungo omaggio agli atleti azzurri assieme al ministro per lo Sport, Abodi

Un applauso di incoraggiamento ma anche di stima. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto con un applauso e alzandosi in piedi l’ingresso degli atleti italiani che saranno impegnati nei Giochi Paralimpici di Parigi. Il Capo dello Stato ha così omaggiato gli sportivi che, con coraggio e impegno, hanno trasformato le loro sofferenze in un esempio di vita per gli altri.

Paralimpiadi, Mattarella accoglie gli azzurri

Il presidente Sergio Mattarella, sorridente, ha applaudito, in piedi, gli atleti azzurri dei Giochi Paralimpici che hanno sfilato – con abiti fra i più eleganti e sobri della cerimonia, in blu scuro – alla Cerimonia inaugurale sugli Champs-Elysées. Davanti, i portabandiera azzurri Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Accanto al presidente della Repubblica, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anche lui in piedi ad applaudire. L’annuncio della squadra italiana alla Concorde ha sollevato un entusiasmo generale nel pubblico.

Fonte: Ansa