Al via la Conferenza nazionale sulla nutrizione

Promozione della salute e prevenzione delle malattie correlate all’alimentazione; implementazione degli investimenti in nutrizione clinica e preventiva; qualità dei servizi ai cittadini; smarrimento nutrizionale e malnutrizione: sono questi i quattro punti attorno a cui ruoterà la Conferenza nazionale sulla nutrizione, che prenderà il via il prossimo 21 febbraio all’Auditorium del ministero della Salute, nella sede di Ribotta.

La conferenza

Prende il via il 21 febbraio la Conferenza nazionale sulla nutrizione all’Auditorium del ministero della Salute, nella sede di Ribotta. L’evento, articolato in tre giornate – si legge in una nota del ministero – vedrà istituzioni, società scientifiche, mondo accademico, associazioni, consumatori e rappresentanti della filiera agroalimentare confrontarsi sulle principali tematiche in ambito nutrizionale.

La tre giorni prevede il saluto di benvenuto del ministro della Salute, Orazio Schillaci; gli interventi del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il 22 febbraio, e del vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in apertura della terza giornata.

Concludono i lavori della Conferenza Nazionale sulla Nutrizione, il 23 febbraio, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Quattro i focus al centro del dibattito: promozione della salute e prevenzione delle malattie correlate all’alimentazione; implementazione degli investimenti in nutrizione clinica e preventiva; qualità dei servizi ai cittadini; smarrimento nutrizionale e malnutrizione. La Conferenza sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo www.salute.gov.it e sugli altri canali ufficiali del ministero della Salute.

Fonte Ansa