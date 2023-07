Un nuovo episodio di maltempo distruttivo si è verificato ieri nel Veneto nord orientale, con una intensa grandinata che ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba.

Maltempo in Veneto, 350 chiamate nella notte ai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati impegnati in Veneto per tutta la notte con centinaia di richieste d’intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona sono state all’opera, in particolare, per il taglio di piante e alberi che hanno invaso le sedi stradali ma anche nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti causati dalle violente grandinate e dal vento. L’intensa grandinata ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com’è noto, famose per le coltivazioni del prosecco.

Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. L’allerta nel Veneto durerà fino a questa mattina alle 10. In Friuli Venezia Giulia in arrivo il decreto che sbloccherà i 550 mila euro per far fronte ai danni del maltempo di due giorni fa. Interventi anche per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti da fuori regione.

Fonte: Ansa