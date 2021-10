Vendita online di farmaci, oscurati 42 siti

Su 35 di questi si vendeva anche l'ivermectina, un antiparassitario per il quale l'Ema ha raccomandato di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento del Covid al di fuori degli studi clinici. Sono in totale 283 i siti oscurati dai Nas nel 2021