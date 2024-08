Vela, l’Italia è d’oro

Il ritardo di ieri per la mancanza di vento, la gara di oggi per consacrare l’Italia sul gradino più alto del podio. E’ oro con Ruggero Tita e Caterina Banti che hanno trionfato nel Nacra 17. Bissato il successo di tre anni fa a Tokyo.

La coppia azzurra domina anche nella Medal Race e si assicura il gradino più alto del podio davanti ad Argentina e Nuova Zelanda. Già alla partenza, Tita e Banti sono partiti con un ragguardevole vantaggio di 14 punti, e bastava poco per vincere. Ma non si sono accontentati, né tanto meno risparmiati, perché appena il vento si è alzato sulla baia di Marsiglia, hanno preso a volare sull’acqua per chiudere subito il conto.

Un risultato straordinario, considerato che la coppia azzurra non ha potuto usufruire dei punti di scarto per una squalifica arrivata per partenza anticipata. Nonostante tutto, hanno vinto anzi, stravinto le regate e sul podio più alto della specialità del Nacra 17, continua a sventolare il nostro tricolore.