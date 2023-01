Valditara: “La vera sfida è pagare di più tutti gli insegnanti”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nei giorni scorsi aveva dichiarato che “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più”. Affermazione che aveva scatenato polemiche.

Le parole del ministro a Omnibus La7

“La vera sfida è pagare di più tutti gli insegnanti: con 1.500 euro un professore non riesce a vivere né riesce con 1.300 euro un docente di scuola primaria”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, nel corso di un intervento a Omnibus su La7, torna sugli stipendi degli insegnanti smentendo di aver sostenuto “di voler pagare di più i prof. al Nord”. “Il tema – ha proseguito Valditara – è come trovare risorse per far sì che tutti gli insegnanti, dal sud al nord, vengano pagati di più. Nell’ultimo contratto noi abbiamo fatto l’aumento più alto. Il cantiere è aperto: le risorse si possono trovare dai cittadini o coinvolgendo privati, ci stiamo lavorando”. Valditara ha poi ulteriormente smentito l’ipotesi di stipendi differenziati precisando che “il contratto nazionale non verrà toccato nè questa è una richiesta delle regioni: semmai la sfida è capire come fare per far sì che i lavoratori che vivono nei territori dove il costo della vita è più alto, al nord al centro o al sud, non siamo penalizzati”.

Fonte Ansa