Valastro (CRI) a New York: “Libertà e diritti umani vanno garantiti”

Il presidente della Croce Rossa Italiana è volato a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite e dice il suo basta ad ogni forma di violenza

No alla violenza e al disprezzo

New York, 21 settembre 2024 – “È l’odio la minaccia più grande al rispetto della dignità umana ed è da esso che prendono vita i conflitti che oggi distruggono speranze, sogni, vite di migliaia e migliaia di persone. Per combatterlo è necessario destrutturare tutti quei fenomeni di incitamento alla violenza e al disprezzo che caratterizzano la nostra quotidianità, sensibilizzando soprattutto i giovani e promuovere una cultura della pace fatta di Umanità e impegno, a favore soprattutto delle fasce più fragili della popolazione”. A dichiararlo è Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, direttamente da New York, dove sta seguendo i lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Garantire libertà e diritti umani

Educazione alla pace, tutela dei diritti Umani e sviluppo sostenibile sono tra le tematiche principali di questa sessione. “Essere liberi di esprimersi, di pensare, di agire non significa essere liberi di offendere, di violare i diritti e la dignità umana delle persone. Dobbiamo lavorare quotidianamente, investendo molto sulle nuove generazioni, al fine di debellare tutte le dinamiche che contribuiscono alla diffusione di messaggi discriminatori e carichi di violenza, tanto sui social network quanto nella vita di tutti i giorni. Solo in questo modo, educando la popolazione, è possibile costruire un sistema socio-culturale solido, nel quale tanto le libertà quanto i diritti umani siano garantiti – ha concluso Valastro nella Giornata internazionale della Pace -. In questo senso, l’azione umanitaria della Croce Rossa promuove la comprensione reciproca e la cooperazione e, così, contribuisce a aprire la pace duratura tra tutti i popoli”.