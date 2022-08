Unicef dona 30 furgoni frigo e 1 milione e mezzo di vaccini per l’Ucraina

L’Unicef invierà all’Ucraina 30 furgoni frigo e oltre 1,5 milioni di dosi di vaccini: lo ha reso noto il ministero della Salute ucraino, secondo quanto riporta Ukrinform.

A pleasure to join @UNICEF_UA and the Minister of Health Viktor Liashko in #Kyiv, #Ukraine to hand over the first ten refrigerated vans that keep vaccines effective as they reach children across the country with life-saving routine immunizations. #VaccinesWork. pic.twitter.com/L8Jnwiz7n2 — Catherine Russell (@unicefchief) August 30, 2022

“I vaccini in Ucraina sono trasportati e conservati in stretta conformità con i requisiti stabiliti dal produttore, nonostante le sfide al sistema sanitario portate dall’invasione russa. I veicoli frigo forniti sono la nostra prossima tappa nel miglioramento della ‘catena del freddo’, che consentirà non solo di consegnare rapidamente i vaccini alle regioni che ne hanno bisogno, ma anche, tenendo conto del coinvolgimento dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del ministero della Salute ucraino in questo processo, di applicare l’immunoprofilassi in modo più efficace – ha detto il ministro della Salute, Viktor Liashko -. In questo modo, saremo in grado di garantire un accesso ininterrotto ai vaccini in ogni singola struttura sanitaria. La prima consegna pilota di vaccini ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie prenderà il via nella regione di Leopoli nel prossimo futuro”.

🌡 153 refrigerators and 104 freezers are delivered by @ukrvaktsina to medical facilities in Kyiv, Kyiv region and Volyn, to build "cold chain" for vaccines delivery and storage in Ukraine. This is a part of the @UNICEF joint project with the @WorldBank and @MoH_Ukraine. pic.twitter.com/DabvXmSHmn — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) August 30, 2022

