Ucraina, Unicef: 11 milioni di sfollati

Circa “7,1 milioni di persone in Ucraina, inclusi 2,8 milioni di bambini, sono sfollati interni. Oltre 11 milioni di persone sono fuggite dalle loro case, quasi un quarto della popolazione totale”, dichiara Andrea Iacomini portavoce dell’Unicef Italia. “Esprimiamo infine grande preoccupazione per la sorte di bambini e bambine sotto assedio in queste ore a Mariupol e Kharkiv mentre ad oggi non abbiamo alcuna evidenza in merito ai numeri di bambini e bambine trasferiti in Russia che circolano in queste ore”, conclude.

Il parlamentare ucraino: “Bomba su un ospedale”

“I russi hanno lanciato una potente bomba su un ospedale vicino all’Azovstal“, a Mariupol: “Secondo le mie informazioni, ci sono circa 300 persone sotto le macerie, compresi bambini”, twitta il parlamentare ucraino Sergiy Taruta. La notizia è stata rilanciata anche dall’agenzia di stampa ucraina Unian ma per il momento non trova altre conferme. Nell’ospedale, secondo Taruta, erano rifugiati i civili “perché non ci sono altri posti dove nascondersi in una città distrutta”.

