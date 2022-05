Ucraina, riconquistati 5 insediamenti nella regione di Kharkiv

Nel settantaduesimo giorno di guerra in Ucraina, le forze armate ucraine riprendono il controllo di alcuni insediamenti nella regione di Kharkiv ed è stato effettuato un nuovo scambio di prigionieri.

L’area di Kharkiv

“Le forze armate ucraine nella regione di Kharkiv hanno ripreso il controllo degli insediamenti di Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Shestakovo, Peremoha e parte del villaggio di Cherkaski Tyshky“, ha riferito lo Stato Maggiore delle Forze Armate, citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian, dopo l’avvio annunciato ieri di una controffensiva nelle aree di Kharkiv e Izyum.

Scambio di prigionieri

Un nuovo scambio di prigionieri tra Ucraina e Federazione Russa ha avuto luogo oggi, ha annunciato il viceprimo nonché ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina Iryna Vereshchuk sul suo canale Telegram, come riferisce sempre Unian. Secondo quanto ha reso noto Vereshchuk, 41 persone, tra cui 11 donne, sono state riportate in Ucraina dalla prigionia. “28 militari e 13 civili stanno tornando a casa. È particolarmente gratificante che oggi il rettore della Chiesa ortodossa ucraina sia tra i liberati”, ha aggiunto.

Denisova

“Oltre 1,1 milione di persone, tra cui 200.000 bambini, sono stati deportati in Russia”, ha detto all’Ansa Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, spiegando che le persone “che non passano la procedura di filtrazione” vengono prima portate a Tagarong, nella regione di Rostov, per poi essere “caricate sui treni e trasportate in tutta la Federazione Russa”. I dati, spiega la commissaria, sono stati raccolti dalle telefonate dei parenti al numero verde dedicato o “proprio da queste persone che hanno avuto la possibilità di chiamarci da Taganrog”. Altri 30.000 sarebbero invece stati portati in Bielorussia.

