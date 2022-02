Ucraina, leader separatisti filorussi proclamano la mobilitazione generale

L'esercito governativo ucraino denuncia 66 violazioni del cessate il fuoco. Treno con mille rifugiati del Donbass in arrivo in Russia, scrive Interfax

Nello stesso giorno in cui a Monaco di Baviera, in Germania, si tiene la Conferenza sulla sicurezza, i leader filorussi dell’autoproclamata repubblica separatista del Donbass, nell’est dell’Ucraina, proclamano la mobilitazione generale. Mentre i militari ucraini denunciano 66 violazioni del cessate-il-fuoco, l’agenzia di stampa russa Interfax riferisce che un treno con a bordo un migliaio di rifugiati del Donbass è in arrivo a Rostov, in Russia.

Mobilitazione generale

“Mi rivolgo ai miei concittadini che sono nella riserva perché si presentino ai rispettivi distretti militari. Oggi ho firmato un decreto per la mobilitazione generale”, ha dichiarato in un messaggio video, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, il leader dell’autoproclamata repubblica di Donetsk Denis Pushilin. Anche il suo omologo di Lugansk Leonid Pasechnik, sempre nel Donbass, poco dopo, ha proclamato con un decreto comunicato online la “mobilitazione generale” sul suo territorio, fa sapere ancora la Tass.

Violazioni del cessate-il-fuoco

I militari governativi ucraini e i separatisti del Donbass si sono nuovamente accusati vicendevolmente di attacchi e di violazioni del cessate-il-fuoco. I primi hanno denunciato alle 07.00 (le 05.00 italiane) ben 66 scambi di fuoco notturni. I secondi hanno definito la situazione come “critica”.

Il treno dei rifugiati

Il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass, hanno reso noto le ferrovie del Caucaso del nord, come riportato dall’agenzia stampa russa Interfax, è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l’ucraina.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.