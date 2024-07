Ucraina, il Cremlino avverte: “Capitali europee potenziali obiettivi”

Le parole del portavoce Dmitry Peskov riguardo il dispiegamento di missili a lungo raggio Usa in Germania. Nove morti in attacchi russi nelle regioni ucraine di Kharkiv, Kherson e Donetsk

La risposta di Mosca alla decisione degli Stati Uniti di schierare missili a lunga gittata in Germania è affidata alle dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Intervistato dalla tv russa, ha affermato che come i missili Usa in Europa sono tradizionalmente puntati contro la Russia, la Federazione ha il potenziale per rispondere e le possibili vittime potrebbero essere le capitali europee. Sul teatro di guerra in Ucraina si registrano nove morti tra i civili in attacchi russi sulle regioni di Kharkiv, Kherson e Donetsk.

Le parole di Peskov

La Russia ha abbastanza potenziale per rispondere al dispiegamento in Europa dei missili a lungo raggio americani. E i potenziali obiettivi sarebbero le capitali europee. E’ l’avvertimento lanciato dal Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. Dmitry Peskov, in un’intervista alla tv russa, ha parlato di una situazione “paradossale” riferendosi ai piani di dispiegamento di missili a lungo raggio americani in Germania: “Gli Stati Uniti hanno schierato una varietà di missili di diversa gittata in Europa, che sono tradizionalmente puntati sul nostro paese. Di conseguenza, il nostro paese ha designato le località europee come obiettivi dei nostri missili“, ha affermato. “Il nostro Paese è nel mirino dei missili americani di stanza in Europa. Abbiamo già sperimentato questa cosa prima. Abbiamo abbastanza capacità di deterrenza rispetto a quei missili. Tuttavia, le potenziali vittime sono le capitali di quei Paesi”, ha avvertito il portavoce del Cremlino.

Nove vittime civili

Cinque civili sono stati uccisi dal fuoco russo oggi nelle regioni ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato i loro governatori. “Tre persone sono state uccise e cinque ferite a causa dell’aggressione russa oggi”, ha scritto sui social media Oleksandr Prokudin, governatore della regione meridionale di Kherson. Le tre vittime erano una donna di 72 anni, un’altra di 50 anni e un uomo di 41 anni, ha precisato Prokudin. Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv, da parte sua ha annunciato che gli attacchi russi contro una “infrastruttura civile” nel villaggio di Budy hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre 22. Il villaggio si trova a sud-ovest della capitale regionale Kharkiv. La Russia ha colpito una fermata degli autobus e un edificio amministrativo a Myrnograd, nella regione di Donetsk, con due bombe aeree UMPB D-30SN. Quattro persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite. Lo afferma la polizia, come riporta Rbc Ukraina.

Le difese ucraine

L’aeronautica militare ucraina ha detto di avere abbattuto nella notte 4 droni Shahed, di costruzione iraniana, diretti dalla Russia nelle regioni di Donetsk e Kharkiv. Un quinto – precisa l comandante dell’aeronautica militare, il tenente generale Mykola Oleshchuk, in un messaggio di Telegram, secondo Ukrinform – ha lasciato lo spazio aereo ucraino in direzione della regione di Gomel in Bielorussia. “La notte del 13 luglio 2024 – riferisce Oleshchuk – il nemico ha attaccato con 5 Uav d’attacco Shahed-131/136 da Primorsko-Akhtarsk – Russia”. Quattro di questi – aggiunge – sono stati abbattuti da unità di gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa”.

Droni ucraini

“La scorsa notte, le difese aeree russe hanno abbattuto o intercettato quattro droni sulle regioni di Belgorod, Kursk e Rostov“: lo afferma il ministero della Difesa russo, secondo la Tass. “Le forze di difesa aerea russe in servizio hanno intercettato o distrutto due veicoli aerei senza pilota (Uav) sulla regione di Rostov, un altro sulla regione di Belgorod e un altro sulla regione di Kursk la scorsa notte, contrastando un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico sul suolo russo utilizzando Uav”, ha affermato il ministero.

