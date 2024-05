Ucraina, accesso alle armi dal Nord Europa

Danimarca e Finlandia rompono gli indugi: via libera, all’Ucraina, per l’utilizzo di armi ed F-16 per operare degli attacchi contro la Russia, oltre i confini nazionali. Copenaghen parla chiaro: “Dell’autodifesa ucraina fanno parte anche eventuali attacchi alle installazioni militari russe”. Intanto, Mosca rafforza l’asse con la Cina.

Danimarca, armi ed F-16 all’Ucraina

La Danimarca permetterà l’uso delle armi e degli F-16 forniti a Kiev per attacchi oltre i confini ucraini. “Quando abbiamo approvato gli aiuti abbiamo detto chiaramente alla commissione Esteri del Parlamento danese che fanno parte dell’autodifesa ucraina anche possibili attacchi alle installazioni militari” in Russia. Lo ha sottolineato a margine del Consiglio Affari Esteri nel format dei ministri con delega al Commercio, il ministro degli Esteri danese Lokke Rasmussen.

Armi finlandesi per attaccare la Russia

L’Ucraina può attaccare la Russia con le armi date dalla Finlandia: lo afferma il ministro degli Esteri Elina Valtonen, come riporta il quotidiano Uusi Suomi. “La Finlandia non ha posto alcuna restrizione speciale sui suoi aiuti all’Ucraina, ma presuppone che il materiale venga utilizzato in conformità con il diritto internazionale.

La Russia sta conducendo una guerra illegale di aggressione in Ucraina e l’Ucraina ha il diritto all’autodifesa secondo l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò include anche attacchi contro obiettivi militari nel territorio dell’attaccante necessari per l’autodifesa”, afferma Valtonen.

Russia e deterrenza nucleare

La Russia adotterà misure nel campo della deterrenza nucleare se gli Usa schiereranno missili a medio e corto raggio in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato da Ria Novosti.

Gli Stati Uniti e la Nato intendono continuare la guerra con la Russia, e ciò causerà loro grandi danni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Secondo Peskov, i governi occidentali “stanno provocando in ogni modo possibile l’Ucraina perché continui questa guerra senza senso”. “Tutto questo – ha aggiunto – avrà ovviamente delle conseguenze. Questo provocherà alla fine grande danno agli interessi di quei Paesi che hanno scelto un’escalation della tensione”.

Intesa Cina-Russia

Gli eserciti di Cina e Russia “approfondiranno ulteriormente la fiducia reciproca e la cooperazione, amplieranno la portata delle esercitazioni congiunte e terranno regolarmente pattuglie congiunte marittime e aeree”. Lo ha assicurato il portavoce del ministero della Difesa di Pechino Wu Qian, respingendo le accuse di Usa e Gb di assistenza diretta allo sforzo bellico di Mosca contro l’Ucraina. “La parte cinese adotta sempre un atteggiamento prudente e responsabile sull’export di prodotti militari e gestisce rigorosamente quello di articoli a duplice uso”, ha obiettato Wu, nel corso del briefing mensile.

Fonte: Ansa