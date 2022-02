Uccisa giovane donna, un ricercato

Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita in un’abitazione di Grumo Nevano, comune della città metropolitana di Napoli. I carabinieri stanno cercando un uomo, il quale sarebbe andato a vivere nel luogo dell’accaduto solo da qualche settimana.

Cos’è successo

Rosa Alfieri, di 23 anni, la ragazza trovata morta nell’alloggio di un vicino di casa in un palazzo di via Risorgimento, potrebbe essere stata strangolata. Questa è l’ipotesi prevalente, mentre non trova conferma, finora, la voce di una violenza sessuale. Conducono le indagini i carabinieri della locale caserma e quelli della Compagnia di Giugliano che stanno cercando un uomo, il quale si sarebbe allontanato precipitosamente dal palazzo dove si era trasferito da poche settimane. Il cadavere della 23enne è stato portato nell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per gli accertamenti medico-legali.

