Turista muore per annegamento nel livornese

Si tratta di una donna tedesca in vacanza in Italia con i famigliari. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in provincia di Livorno

Una turista tedesca di 52 anni, Maria Clara Shermer, è morta nel pomeriggio di oggi per annegamento mentre stava facendo il bagno nelle acque delle Spiagge bianche di Vada, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione la donna probabilmente si è sentita male mentre era in acqua, con il mare mosso, e non è riuscita più a rientrare a terra annegando a pochi metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti insieme ai volontari del 118 con medico, la polizia municipale di Rosignano e la Capitaneria.

L’accaduto

La donna era in vacanza in una struttura ricettiva della zona con i familiari, quando per un probabile malore è annegata mentre stava facendo il bagno. I soccorsi immediati alla donna sono stati resi complicati proprio dalle condizioni del mare. Una volta recuperato il corpo e constatato il decesso la salma è stata riconsegnata ai familiari.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.