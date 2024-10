Tunisia, gli exit poll: Saied sfiora il plebiscito

Riconferma in arrivo per Kais Saied, presidente uscente della Tunisia, che secondo gli exit poll incassa quasi il 90% delle preferenze alle elezioni presidenziali. L’affluenza alle urne, tuttavia, non ha raggiunto il 28%, come riferito in conferenza stampa dal presidente dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) Farouk Bousaker.

Tunisia, Saied verso la riconferma

Secondo gli exit poll diffusi dall’emittente televisiva nazionale Wataniya, il presidente uscente della Tunisia Kais Saied ha raccolto l’89,2 per cento dei consensi, confermando le previsioni di una sua vittoria scontata per un secondo mandato. Saied, 66 anni, ha largamente battuto, secondo questo sondaggio realizzato dall’istituto Sigma Conseil, l’industriale liberale Ayachi Zammel che ha ottenuto solo il 6,9% dei voti, e l’ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, incarcerato dopo la conferma della sua candidatura all’inizio di settembre, ultimo con il 3,9% dei voti.

L’affluenza

Si sono chiusi i seggi in Tunisia per le elezioni presidenziali, con un’affluenza calcolata al 27,7%. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente dell’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) Farouk Bousaker, precisando che il la percentuale relativa al voto in Tunisia è del 28,5%, quello dall’estero del 16,3%.

La sfida

Al primo turno delle presidenziali nel 2019 l’affluenza fu del 48,9%.La sfida è tra il presidente uscente Kais Saied, 66 anni – il quale ha dichiarato che la sua ricandidatura fa parte di “una guerra di liberazione e autodeterminazione” volta a “stabilire una nuova Repubblica” – e Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex membro della sinistra panaraba, leader del partito Echaab, e Ayachi Zammel, 47 anni, industriale dell’agroalimentare e leader del piccolo partito liberale Azimoun, in carcere dal 2 settembre scorso e già condannato a diversi anni per raccolta di firme false nel suo dossier di candidatura. Per conoscere i risultati definitivi occorrerà aspettare domani sera alle 19.30, ha annunciato l’Isie.

Fonte: Ansa