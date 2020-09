"Siamo sulla buona strada per fornire il vaccino in tempi record" ha dichiarato il tycoon

Le presidenziali degli Stati Uniti sono sempre più vicine e ormai il punto forte dell’agenda elettorale non può che essere il vaccino per sconfiggere il virus. In particolare per il presidente Donald Trump.

L’annuncio di Trump

Proprio poche ore fa Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca l’arrivo di un nuovo test rapido per il Covid-19, con una risposta entro 15 minuti. Si è anche vantato di aver realizzato “in breve tempo il più avanzato sistema di test al mondo”.

Sulla buona strada

“Questa settimana saranno forniti 6,5 milioni di di test rapidi”, ha riferito Brett P. Giroir, assistente del segretario alla sanità , facendo una dimostrazione in diretta con un bastoncino tampone. Il presidente ha aggiunto che “siamo sulla buona strada per fornire il vaccino in tempi record” contro il coronavirus.

Vaccino prima delle elezioni

Donald Trump si gioca la carta di un vaccino prima delle elezioni, nonostante lo scetticismo degli esperti e i crescenti timori di pressioni a scapito della sicurezza e dell’efficacia. «Il vaccino contro il coronavirus arriverà nel giro di tre-quattro settimane» aveva detto qualche settimana fa.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.