Trump a Milwaukee: benda all’orecchio e ovazione dei fan

Come promesso ai suoi sostenitori, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha preso parte alla convention di Milwaukee. Ad attenderlo, centinaia di sostenitori, che ha salutato mostrando il pugno e una vistosa benda sull’orecchio destro, ferito nell’attentato di Butler, in Pennsylvania. I dem attaccano alla controprogrammazione: “Trump ha tradito tutte le promesse”.

Donald Trump alla convention di Milwaukee

Donald Trump è arrivato alla convention dei repubblicani a Milwaukee. L’ex presidente ha l’orecchio destro fasciato, dopo l’attacco a Butler in Pennsylvania. Ovazione e standing ovation al Fiser Forum quando Donald Trump è arrivato, apparendo sorridente e combattivo. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato “Usa, Usa” insieme all’arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l’attentato.

I dem: “Ha tradito tutte le promesse”

I principali funzionari e surrogati della campagna Biden hanno tenuto una conferenza stampa di “controprogrammazione” alla convention repubblicana di Milwaukee, esponendo una visione delle amministrazioni del presidente del suo predecessore che differisce nettamente dalla narrativa Gop. “Mentre Trump ha tradito una promessa dopo l’altra, il presidente Biden sta realizzando una grande ripresa economica”, ha affermato Quentin Fulks, vice responsabile della campagna.

Orban: “Trump? Ha piani precisi di pace”

“Non possiamo aspettarci alcuna iniziativa di pace da Donald Trump fino alle elezioni. Posso tuttavia affermare con certezza che, subito dopo la sua vittoria elettorale, non aspetterà il suo insediamento, ma sarà pronto ad agire immediatamente come mediatore di pace“. Lo ha scritto Viktor Orbán nella lettera inviata al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ad altri leader dell’Ue, e visionata dal Financial Times. “Ha piani dettagliati e ben fondati per questo”, ha aggiunto.

