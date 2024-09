Trump-Harris, stretta di mano a Ground Zero

Prima lo scontro politico, poi l’incontro per la memoria. Donald Trump e Kamala Harris, protagonisti di un acceso dibattito pubblico in vista delle elezioni per la presidenza attese fra qualche mese, hanno viaggiato da Filadelfia a New York, per partecipare alla commemorazione delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. A Ground Zero, dove sorge il memoriale realizzato sul luogo in cui sorgevano le Twin Towers del World Trade Center, a Manhattan, la candidata democratica (in veste di vicepresidente in carica) e quello repubblicano si sono stretti la mano, alla presenza del presidente Joe Biden. Kamala: “Riflettiamo su ciò che ci unisce”.

Harris e Trump al World Trade Center Memorial

Kamala Harris e Donald Trump si incontrano a Ground Zero per le celebrazioni dell’11 settembre e si stringono la mano. Harris è a fianco di Joe Biden e del leader dei democratici in Senato Chcuk Schumer. Vicino a Trump c’è il suo vice J.D. Vance. Presente alla cerimonia anche l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Alla cerimonia è presente anche Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York e legale di Donald Trump. “Non dimenticheremo mai”, è il messaggio postato su X dal presidente Joe Biden in occasione dell’anniversario degli attacchi dell’11 settembre.

“Riflettere su ciò che ci unisce”

“Oggi è il giorno in cui ricordiamo le anime perse nell’odioso attacco dell’11 settembre. Siamo a fianco delle loro famiglie e onoriamo lo straordinario eroismo degli americani che sono scesi in campo per aiutare altri americani”, afferma Kamala Harris in una nota. “Mentre commemoriamo questa giornata, dobbiamo anche riflettere su quello che ci unisce“, aggiunge Harris.

