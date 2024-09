Trump: “Nel 2028 non mi ricandido”. E Kamala è avanti nei sondaggi

Kamala Harris più avanti di Donald Trump. Questo dicono i sondaggi in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L’attuale vicepresidente staccherebbe, al momento, il suo rivale di circa tre punti percentuali. Nel frattempo, il tycoon esclude completamente una quarta eventuale candidatura.

Kamala avanti nei sondaggi

La vice presidente Kamala Harris è davanti a Donald Trump di tre punti percentuali, il 50% contro il 47% secondo l’ultimo sondaggio della Cnn frutto della media di cinque rilevazioni condotte dopo il dibattito del 10 settembre su Abc news. Secondo un altro sondaggio di Nbc News, Harris ha un sostegno del 49% contro il 44% del tycoon.

Trump: “Nel 2028 non mi ripresento”

Donald Trump esclude di ripresentarsi nel 2028 in caso di sconfitta a novembre. In un’intervista a Full Measure il 78enne ex presidente ha detto di escludere una quarta candidatura alla Casa Bianca. “No basta, non ci penserei proprio”, ha detto Trump.

Fonte: Ansa