Trovato corpo senza vita in un’abitazione del cremonese

Un 40enne di origini indiane è stato trovato morto ai piedi del letto, in una stanza della casa in cui abitava con due connazionali ad Ostiano, in provincia di Cremona. La procura ha disposto l’autopsia e il sequestro dell’abitazione e i carabinieri, titolari delle indagini, non escludono alcuna pista: dal gesto estremo al malore fatale fino all’omicidio, ipotesi, questa ultima, ritenuta però già ora meno probabile delle altre. A trovare lo straniero sono stati i coinquilini, che lavorano nel mantovano come operai. E sono stati loro ad allertare i soccorsi, quando però non c’era ormai più nulla da fare.

Notizia in aggiornamento

