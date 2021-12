Trovato un corpo in un casolare, si indaga sulle cause

In un casolare in via Stalingrado, alla periferia di Bologna, è stato trovato il cadavere di un uomo di 30 anni, il cui decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa.

La situazione

Sarebbe di origine nigeriana l’uomo il cui corpo senza vita è stato trovato questo mattina fuori Bologna. Sono intervenuti Polizia e 118. Il decesso sembra essere di qualche giorno fa e sono in corso accertamenti per risalire alle cause.

Notizia in aggiornamento

