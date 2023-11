Il Pakistan è nella morsa dello smog e per proteggere gli studenti, il governo ha stabilito che dovranno indossare la mascherina anche in classe.

Troppo smog in Pakistan: studenti in classe con le mascherine

Gli alunni di Lahore, in Pakistan, dovranno indossare le mascherine in classe per proteggersi dal forte inquinamento atmosferico che colpisce regolarmente la città in questo periodo dell’anno. Lo hanno annunciato le autorità locali. La decisione è stata presa dal governo della provincia del Punjab (centro-orientale), di cui Lahore è la capitale, dopo che un tribunale locale ha chiesto di adottare misure aggiuntive per proteggere la salute dei residenti. Ogni inverno, lo smog raggiunge livelli preoccupanti a Lahore, la seconda città del Pakistan con oltre 11 milioni di abitanti, situata vicino al confine con l’India. Ieri, le scuole pubbliche hanno inviato messaggi ai genitori per avvertirli che i loro figli dovrebbero venire a scuola indossando le mascherine. “I genitori i cui figli soffrono di asma o di problemi agli occhi spesso smettono di mandare i figli a scuola (in questo periodo dell’anno). Per cui si tratta di un’ottima misura da parte del governo”, sostiene un insegnante di una scuola secondaria di Lahore. La qualità dell’aria in Pakistan è peggiorata negli ultimi anni. Secondo la rete specializzata IQAir, nel 2022 era il terzo peggior Paese al mondo per inquinamento atmosferico.

Fonte Ansa