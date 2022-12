Trema di nuovo la terra nelle Marche: la scossa avvertita anche a Pesaro

Trema di nuovo la terra nelle Marche. Nella giornata dell’8 dicembre sono state avvertite altre quattro scosse di magnitudo minore rispetto a quella registrata 8.08 di magnitudo 4.0. Il sisma, al momento, non avrebbe causato danni né a persone né a cose.

Gli eventi sismici nelle Marche

Nuova scossa di terremoto nelle Marche di magnitudo 4.0. E’ stata registrata dall’Ingv alle 8.08 davanti alla costa pesarese ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione a Pesaro e Fano, senza però creare particolare allarme. La scossa di magnitudo 4.0 è stata seguita da uno sciame sismico culminato in un movimento tellurico di magnitudo 3.3 alle 9:06. Prima erano state registrate altre scosse di magnitudo 2.6 alle 8:12 e 2.2 alle 8:26. In seguito ce sono state altre: di 2.5 alle 9:13 e 2.1 alle 9:31. I vigili del fuoco non hanno ricevuto chiamate per richieste di soccorso e nemmeno per richieste d’informazioni. La Prefettura di Pesaro sta monitorando la situazione.

Fonte Ansa